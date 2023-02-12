«Мы должны вдохновлять молодое поколение». Миура и Кихара — о победе на ЧЧК

Серебряные призёры чемпионата мира – 2022, бронзовые призёры Олимпиады-2022 в команде японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара прокомментировали победу на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).
«Три года назад, когда мы впервые были на чемпионате четырёх континентов, мы говорили, что однажды хотели бы оказаться здесь, на месте победителей, и через три года мы здесь», — приводит слова Миуры пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
«Кататься на такой высоте было действительно тяжело, но поддержка публики заставляла нас двигаться, и мы очень благодарны за это.
Мы были очень рады, что смогли выступить так. Все наши старания на тренировках окупились. Когда молодые ребята увидят, что мы здесь и выигрываем золото, может быть, они решат, что им тоже стоит попробовать выступать в парах.
Если это поможет, мы сможем увидеть больше японских спортсменов в соревнованиях пар. Мы должны больше стараться и вдохновлять молодое поколение», — добавил Кихара.
- 12 февраля 2023
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:32
-
13:42
-
13:36
-
12:59
-
12:52
-
11:29
-
11:12
-
11:10
-
10:59
-
10:30
-
09:00
-
08:42
-
07:00
-
03:00
- 11 февраля 2023
-
23:52
-
22:17
-
21:05
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
-
13:40
-
12:30
-
12:00
-
11:53
-
11:25
-
10:58
-
10:46
-
10:34
-
10:33
-
10:25
-
10:19