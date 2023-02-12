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«Мы должны вдохновлять молодое поколение». Миура и Кихара — о победе на ЧЧК

«Мы должны вдохновлять молодое поколение». Миура и Кихара — о победе на ЧЧК
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Серебряные призёры чемпионата мира – 2022, бронзовые призёры Олимпиады-2022 в команде японская спортивная пара Рику Миура и Рюити Кихара прокомментировали победу на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США).

«Три года назад, когда мы впервые были на чемпионате четырёх континентов, мы говорили, что однажды хотели бы оказаться здесь, на месте победителей, и через три года мы здесь», — приводит слова Миуры пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Кататься на такой высоте было действительно тяжело, но поддержка публики заставляла нас двигаться, и мы очень благодарны за это.

Мы были очень рады, что смогли выступить так. Все наши старания на тренировках окупились. Когда молодые ребята увидят, что мы здесь и выигрываем золото, может быть, они решат, что им тоже стоит попробовать выступать в парах.

Если это поможет, мы сможем увидеть больше японских спортсменов в соревнованиях пар. Мы должны больше стараться и вдохновлять молодое поколение», — добавил Кихара.

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