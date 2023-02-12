Дзюдоист Носов назвал главную ошибку Костомарова, стоившую ему здоровья

Бронзовый призёр олимпийских игр дзюдоист Дмитрий Носов высказался о ситуации с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы.

«Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлёживаюсь, потому что это всё не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми. Бережнее к себе надо относиться, потому что очень много поклонников и надо себя беречь в первую очередь ради них.

Я сам, знаете, был прикован к постели два месяца и не должен был ходить. Это, конечно, не ампутация конечностей, но я себе поставил цель — выиграть олимпийские игры и начал готовиться к Олимпиаде в 16 лет, это мне позволило встать на ноги.

Поэтому я Роману желаю в первую очередь выздороветь, а второе — поставить себе цель и двигаться к ней, только так можно чувствовать себя полноценным членом общества», — цитирует Носова «Пятый канал».