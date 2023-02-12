«Мы молимся как умеем». Анна Сидорова эмоционально обратилась к Роману Костомарову

Российская кёрлингистка Анна Сидорова обратилась к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову.

«Рома, наш чемпион, я кланяюсь в пол перед твоим мужеством и силой! Мы все посылаем тебе так много положительных мыслей, как только можем, молимся как умеем и надеемся всем сердцем, что в этой главной битве в твоей жизни ты обязательно, обязательно выиграешь!» — написала Сидорова в социальных сетях.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение.