«Ребята, вы не одни!» Сидорова поддержала Домнину и Костомарова

Российская кёрлингистка Анна Сидорова высказала слова поддержки олимпийскому чемпиону 2006 года Роману Костомарову, который с 10 января госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Сидорова также обратилась к супруге спортсмена — Оксане Домниной.

«Девочка, на твои плечи выпало так много за последнее время! Спасибо тебе за любовь и веру, уверена, именно она помогает Роме больше всего! Сил тебе! Так хочется тебя крепко обнять и хотя бы чуть-чуть облегчить твою психологически невероятно тяжкую ношу! Ребята, вы не одни, весь мир с вами! Роман, мы верим в тебя!» — написала Сидорова в социальных сетях.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.