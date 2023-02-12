«Вы есть друг у друга, а это самое важное на свете». Бородина — Костомарову и его супруге

Российская телеведущая Ксения Бородина выразила поддержку олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову и его супруге Оксане Домниной.

«Оксана, вы есть друг у друга, а это самое важное на свете. С какой любовью ты всегда к своему мужу, ты та, про которую говорят и в радости и в горести, самая сильная на свете. Рома, твоя жизнь очень важна, у тебя сильный дух, ты спортсмен от бога и у тебя такая невероятная семья, невероятная. Что бы ты ни делал, помни, что ты не одинок. Что бы ни случилось, я всегда тебя поддержу», — написала Бородина на своей странице в социальной сети.

Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы.