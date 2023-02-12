Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат. Танцы на льду, произвольный танец
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова

Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова
Комментарии

Актриса театра и кино Екатерина Гусева обратилась со словами поддержки к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову.

«Рома! Давай! Дурные мысли гони, и на волевых, вооружившись любовью любимой женщины, дочери, сына, мамы своей и отца, нашей любовью, твоих друзей, людей, которые во всём мире посылают тебе дециллионы джоулей добра — восстанавливайся!!! Верю! Верим в тебя!!!» — написала Гусева на своей странице в социальной сети.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.

Новость по теме
«Вы есть друг у друга, а это самое важное на свете». Бородина — Костомарову и его супруге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023