Актриса Екатерина Гусева поддержала Романа Костомарова

Актриса театра и кино Екатерина Гусева обратилась со словами поддержки к олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову.

«Рома! Давай! Дурные мысли гони, и на волевых, вооружившись любовью любимой женщины, дочери, сына, мамы своей и отца, нашей любовью, твоих друзей, людей, которые во всём мире посылают тебе дециллионы джоулей добра — восстанавливайся!!! Верю! Верим в тебя!!!» — написала Гусева на своей странице в социальной сети.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.