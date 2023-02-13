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Коровин, выступающий за Филиппины, рассказал о пробах на допинг из-за национальности

Коровин, выступающий за Филиппины, рассказал о пробах на допинг из-за национальности
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Российский фигурист Александр Коровин, который выступает за Филиппины, рассказал о странных пробах на допинг.

«Меня после 39 баллов в короткой берут за плечо и говорят: «Допинг!» Типа пойдём проверяться. А я думаю: почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза… а теперь они выступают за Филиппины. У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно», – приводит слова Коровина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.

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