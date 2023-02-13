Коровин, выступающий за Филиппины, рассказал о пробах на допинг из-за национальности
Поделиться
Российский фигурист Александр Коровин, который выступает за Филиппины, рассказал о странных пробах на допинг.
«Меня после 39 баллов в короткой берут за плечо и говорят: «Допинг!» Типа пойдём проверяться. А я думаю: почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза… а теперь они выступают за Филиппины. У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно», – приводит слова Коровина «Спорт-Экспресс».
Напомним, ранее американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли чемпионат четырёх континентов в танцах на льду.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:32
-
13:42
-
13:36
-
12:59
-
12:52
-
11:29
-
11:12
-
11:10
-
10:59
-
10:30
-
09:00
-
08:42
-
07:00
-
03:00
- 11 февраля 2023
-
23:52
-
22:17
-
21:05
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
-
13:40
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент