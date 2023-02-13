Российский фигурист Александр Коровин рассказал о своём переходе в Филиппины

Российский фигурист Александр Коровин рассказал как начал выступать за Филиппины.
«Что касается Филиппин, с самого начала могу рассказать. Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас всё время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе всё заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался. Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой (Тарасова с Морозовым. — Прим. «Чемпионат»), я написал Максу Транькову. Поздравил его, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Марине Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.
Белла как раз из Флориды, и она искала партнёра. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря, вообще ни с кем. С танцорами», – приводит слова Коровина «Спорт-Экспресс».
- 13 февраля 2023
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:32
-
13:42
-
13:36
-
12:59
-
12:52
-
11:29
-
11:12
-
11:10
-
10:59
-
10:30
-
09:00
-
08:42
-
07:00
-
03:00
- 11 февраля 2023
-
23:52
-
22:17
-
21:05
-
19:26
-
17:22
-
17:17
-
16:12
-
13:40
-
12:30
-
12:00