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Российский фигурист Александр Коровин рассказал о своём переходе в Филиппины

Российский фигурист Александр Коровин рассказал о своём переходе в Филиппины
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Российский фигурист Александр Коровин рассказал как начал выступать за Филиппины.

«Что касается Филиппин, с самого начала могу рассказать. Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас всё время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе всё заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался. Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой (Тарасова с Морозовым. — Прим. «Чемпионат»), я написал Максу Транькову. Поздравил его, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Марине Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

Белла как раз из Флориды, и она искала партнёра. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря, вообще ни с кем. С танцорами», – приводит слова Коровина «Спорт-Экспресс».

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