Видео проката Бодри и Сёренсена на чемпионате четырёх континентов

Представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен заняли второе место в танцах на льду на чемпионате четырёх континентов. За две программы они получили 214,08 балла. Победителями стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, которые по сумме двух программ набрали 220,81 балла.

Посмотрите видео проката Лоранс Фурнье Бодри и Николая Сёренсена.

Трансляции чемпионата четырёх континентов доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Танцы на льду. Результаты турнира



1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 220,81.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 214,08.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 200,00.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 189,78.

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 186,88.