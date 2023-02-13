Валиева: маленькая Камила даже в садике мечтала стать олимпийской чемпионкой

Чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своей мечте.



«Маленькая Камила мечтала стать олимпийской чемпионкой (улыбается). Это такая глобальная мечта, я даже в садике и маме всё время говорила: «Хочу стать олимпийской чемпионкой». А так, мне очень нравилось кататься, вращаться нравилось, и просто само ощущение скорости, когда тебе ветер в лицо, — вау!» — сказала Валиева на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой.



На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место, на заседании выездной панели CAS. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако международные организации не приняли данное решение и будут его пересматривать.