«Ледниковый период» проведёт всероссийский тур в поддержку Костомарова

Шоу «Ледниковый период» организует всероссийский тур в поддержку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
«Этот ежегодный, уже 19-й всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее — ещё в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжёлые коррективы. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошёл в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках.
Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», — приводит ТАСС слова продюсера шоу Ильи Авербуха.
Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз и были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.
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