Навка эмоционально поздравила Тарасову с днём рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая 13 февраля празднует свой 76-й день рождения.
«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днём рождения!!! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку — это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!
Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!» — написала Татьяна Навка на своей странице в социальной сети.
Тарасова введена в Зал славы мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, семь медалей высшей пробы на Олимпийских играх.
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