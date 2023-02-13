Навка эмоционально поздравила Тарасову с днём рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая 13 февраля празднует свой 76-й день рождения.

«Дорогая Татьяна Анатольевна, с днём рождения!!! Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку — это здоровье. Долгие и благие лета, Татьяна Анатольевна!

Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно! Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки на льду!» — написала Татьяна Навка на своей странице в социальной сети.

Тарасова введена в Зал славы мирового фигурного катания. Под её руководством спортсмены завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, семь медалей высшей пробы на Олимпийских играх.