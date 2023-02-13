Мишин: Трусова не вписывалась в мою группу, да и сама не была заинтересована

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, как в 2016 году будущий серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова приезжала к нему на просмотр.
«Я плохо помню в деталях визит Саши. Помню, что приехала ловкая, хорошая, талантливая девочка. Бойкая. Но в тот момент у меня был такой набор спортсменов, что она никак не вписывалась. И тогда у меня не было какого‑то интереса, как и у неё, видимо, чтобы заниматься в нашей группе», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».
В начале сезона-2022/2023 Александра Трусова перешла из группы тренера Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской.
Помимо серебра на Играх‑2022 в Пекине, в активе 18‑летней фигуристки также имеются бронза чемпионата мира и два третьих места на чемпионатах Европы.
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