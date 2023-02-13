Авербух заявил, что Костомарову будет нужна дорогостоящая реабилитация

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией.

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать.

Я ещё раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счёт для зрителей, мы, скорее, призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», — приводит слова Авербуха пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.