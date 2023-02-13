Бережная — о Костомарове: думаю, он ещё выйдет на лёд. Ему сделают самые модные протезы

Олимпийская чемпионка 2002 года, двукратная чемпионка мира в парном катании Елена Бережная высказалась о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз, из-за чего были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.

«Для нас ноги, руки — инструмент нашей работы, профессии. И как так получилось, что дошло до такого состояния? Очень печально, страшно. Я верю, что Рома — сильный духом человек. Спортсмены и олимпийские чемпионы не могут быть слабыми духом. Сделают ему самые модные протезы, и я думаю, что он ещё выйдет на лёд», — приводит слова Бережной Пятый канал.