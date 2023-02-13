Александра Бойкова опубликовала откровенные фото в стиле белого лебедя

Чемпионка Европы 2020 года, действующая чемпионка России в парном катании Александра Бойкова, выступающая в тандеме с Дмитрием Козловским, опубликовала фотографии с откровенной фотосессии в стиле белого лебедя.
Фото: из социальных сетей Александры Бойковой
Фото: из социальных сетей Александры Бойковой
Фото: из социальных сетей Александры Бойковой
Бойкова и Козловский – чемпионы Европы 2020 года, бронзовые призёры чемпионата мира – 2021. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Бойкова и Козловский по сумме двух программ заняли четвёртое место, уступив более 17 баллов бронзовым призёрам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Обе пары представляют тренерский штаб Тамары Москвиной.
Бойкова начинала карьеру фигуристки в одиночном катании, занималась у Алексея Мишина, однако в середине 2015 года решила перейти в парное. С того времени она начала кататься с Козловским.
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