Источник: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров перенёс операцию по ампутации обеих кистей, сообщает «Комсомольская правда».

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил источник издания. При этом СМИ отмечает, что официального подтверждения данная информация пока не получила.

Напомним, Костомаров попал в больницу 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста ухудшилось периферийное кровообращение, стал развиваться некроз, из-за чего были ампутированы стопы. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.

«КП» отмечает, что, несмотря на усилия врачей, кисти спортсмена также начал поражать некроз и медики приняли решение об ампутации кистей.