Елена Чайковская: мировое фигурное катание рухнуло. Скоро поймут, что без россиян не то

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась об уровне мирового фигурного катания в условиях отстранения российских спортсменов.
«Мировое фигурное катание рухнуло. Во-первых, из-за отсутствия борьбы. Во-вторых, из-за отсутствия сложнейших программ в женском катании. Отсутствия очень интересных наших трёх пар в парном катании — смотришь и думаешь: «Господи, что же это такое?» На чемпионате Европы я посмотрела женщин – всех не смогла досмотреть, у меня на катке дети в 12 лет катаются намного лучше. Я не знаю, о чём думает ISU. Им это невыгодно точно, они потеряли все деньги.
Думаю, что в скором времени схватятся за голову и поймут, что без нас не то. Если неинтересно смотреть, кто пойдёт покупать билеты? Ведь всегда была борьба. Люди это видели и понимали. Никто себе не позволял кататься так, как на чемпионате Европы сейчас. Это неприлично даже», — сказала Чайковская в эфире программы «Подкаст.Лаб».
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