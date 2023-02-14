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Камила Валиева чисто исполнила тройной аксель на тренировке

Камила Валиева чисто исполнила тройной аксель на тренировке
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Чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях ролик с тренировки. На нём Валиева исполнила тройной аксель.

Примечательно, что в текущем сезоне Валиевой ещё не удавалось чисто исполнить этот элемент на официальных соревнованиях. На чемпионате России – 2023 она зашла на него в короткой программе, но сделала «бабочку». Соревнования в итоге выиграла Софья Акатьева, Валиева стала второй.

На Олимпиаде-2022, в день, когда должно было состояться награждение по итогам командного турнира, стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года. Вручение медалей отложено до окончания расследования, а Камиле пришлось отстаивать своё право выступить в личном турнире, где она в итоге заняла четвёртое место, на заседании выездной панели CAS. Ранее РУСАДА вынесло оправдательный приговор по делу фигуристки, однако международные организации не приняли данное решение и будут его пересматривать.

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