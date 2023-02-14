Известная писательница Донцова сравнила Костомарова с лётчиком Маресьевым

Известная российская писательница Дарья Донцова высказалась о возможности олимпийского чемпиона Романа Костомарова вернуться на лёд после ампутации стоп и кистей.
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и долгое время его жизнь поддерживали аппараты ЭКМО и ИВЛ. Это привело к проблемам с периферическим кровообращением и некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы, а затем, по сообщениям СМИ, и кисти обеих рук.
«Здесь всё в силе характера, если эта сила есть — а она есть — то он и на протезы встанет. Есть такие люди, которые просто запрещают себе умирать», — приводит слова Донцовой «Пятый канал».
Донцова привела в пример советского военного лётчика Алексея Маресьева, который пережил ампутацию обеих ног. Донцовой приходилось брать интервью у лётчика, после чего он пригласил её на танец. Писатель подчеркнула, что в то время протезы, в отличие от современных, больше напоминали обычные деревяшки.
Журналист Елена Ханга выразила уверенность, что Костомаров обязательно вернётся на лёд, но в качестве тренера и получит признание с помощью учеников.
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