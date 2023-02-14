Дрессировщик Запашный высказался о перспективах возвращения Костомарова к нормальной жизни

Дрессировщик Аскольд Запашный высказался о состоянии здоровья своего близкого друга, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией.
После продолжительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, что привело к некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы и пальцы рук.
«К сожалению, на данный момент никаких новостей нет. Жду, конечно, когда новости будут хорошие. Я бесконечно уважаю Рому, очень его люблю как человека. Нужно сделать всё возможное для того, чтобы он смог вернуться к нормальной жизни. Но у фигуриста она зависит от ног.
Вполне возможно, что Роман сможет заняться какой-то преподавательской деятельностью. Но он ещё молодой мужчина, 8 февраля ему исполнилось 46 лет, и для него важно выступать самому. Здесь надо только лично с Ромой разговаривать, понимать, в каком состоянии он выйдет из этой ситуации и какие есть варианты. А мы все будем помогать ему строить новую жизнь. Хотя сейчас говорить об этом, конечно, рано», — приводит слова Запашного «Москва онлайн».
- 14 февраля 2023
-
12:39
-
12:19
-
11:13
-
10:39
-
09:52
-
09:40
-
00:52
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:51
-
22:46
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:32
-
19:07
-
16:46
-
16:40
-
16:23
-
14:42
-
13:24
-
11:25
-
11:08
-
10:57
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:32