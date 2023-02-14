Вайцеховская объяснила, почему задержка допинг-теста сохранила Валиевой шанс на золото ОИ

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об обвинениях в сторону Шведской антидопинговой лаборатории, которая затянула исследование допинг-пробы Камилы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года.

О положительном результате теста стало известно только 8 февраля 2022 года, после олимпийского командного турнира. Награждение было отложено до окончания расследования. Дисциплинарный комитет РУСАДА лишил Валиеву только золота чемпионата России – 2022, на котором была сдана проба. Окончательную точку в этом деле поставит Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Почти все обсуждения на эту тему не обходятся без упоминания шведской лаборатории, неоправданно затянувшей исследование пробы Камилы, из-за чего на голову фигуристки свалился весь тот ужасный олимпийский позор, который, так или иначе, продолжается до сих пор.



А теперь давайте просто себе представим, что лаборатория сработала бы чётко и в срок. Проба «А» — позитив. Проба «Б» — позитив. Что в этом случае предпринимает любое спортивное руководство? Правильно. Спортсмен немедленно выводится из состава сборной, а все разбирательства переносятся на более поздний срок.



То есть в этом случае у Валиевой не было бы ни чемпионата Европы, ни Олимпийских игр. Вообще не было бы. И это реально был бы позор для всего российского ФК — так проколоться со спортсменкой, которую на протяжении двух лет целенаправленно (что очевидно) вели к титулу двукратной олимпийской чемпионки.



Получается, шведской лаборатории нужно просто в ножки поклониться за то, что благодаря их действиям у Камилы как минимум сохраняется шанс быть оправданной и получить свою олимпийскую медаль», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.