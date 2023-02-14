Косторная в День всех влюблённых опубликовала фото поцелуя с Куницей

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в День всех влюблённых опубликовала фото поцелуя с Георгием Куницей, с которым вместе будет выступать в парном катании.

«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — подписала снимок Косторная.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Ранее тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Косторной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе, но пропускала сезон-2022/2023 из-за операции. Также стало известно, что после выступления в ледовых шоу в дуэте с Куницей Алёна решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, под руководством которого и возобновили тренировки после отпуска как спортивная пара.