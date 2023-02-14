Косторная в День всех влюблённых опубликовала фото поцелуя с Куницей

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная в День всех влюблённых опубликовала фото поцелуя с Георгием Куницей, с которым вместе будет выступать в парном катании.
«Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить», — подписала снимок Косторная.
Фото: Личный архив Алёны Косторной
Ранее тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Косторной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе, но пропускала сезон-2022/2023 из-за операции. Также стало известно, что после выступления в ледовых шоу в дуэте с Куницей Алёна решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, под руководством которого и возобновили тренировки после отпуска как спортивная пара.
- 14 февраля 2023
-
14:05
-
13:30
-
13:10
-
12:57
-
12:39
-
12:19
-
11:13
-
10:39
-
09:52
-
09:40
-
00:52
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:51
-
22:46
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:32
-
19:07
-
16:46
-
16:40
-
16:23
-
14:42
-
13:24
-
11:25
-
11:08
-
10:57
-
07:24
-
06:58
-
01:52
- 12 февраля 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:08
-
23:01
-
19:12