«Большая честь для меня». Кацалапов — о титуле двукратного олимпийского чемпиона в команде

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что значит для него стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде.

Первый титул Кацалапов завоевал в 2014 году, выступая в дуэте с Еленой Ильиных, второй – в 2022-м в паре с Викторией Синициной.

«Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде – это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный», — сказал Кацалапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Медали командного турнира Пекина-2022 до сих пор не вручены из-за продолжающегося расследования допингового скандала с Камилой Валиевой.