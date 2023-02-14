«Большая честь для меня». Кацалапов — о титуле двукратного олимпийского чемпиона в команде

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что значит для него стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде.
Первый титул Кацалапов завоевал в 2014 году, выступая в дуэте с Еленой Ильиных, второй – в 2022-м в паре с Викторией Синициной.
«Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде – это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный», — сказал Кацалапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Медали командного турнира Пекина-2022 до сих пор не вручены из-за продолжающегося расследования допингового скандала с Камилой Валиевой.
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