Синицина и Кацалапов рассказали, как на них повлияла отмена церемонии награждения на ОИ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, рассказали, как год назад на них повлияла отмена церемонии награждения по итогам олимпийского командного турнира.
Перед награждением стало известно, что допинг-проба, сданная Камилой Валиевой 25 декабря 2021 года, оказалась положительной. Вручение наград было отложено до окончания расследования.
«Конечно, мы были расстроены из-за отмены церемонии награждения. Мы честным трудом завоевали эти медали и заслуживали награды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать», — сказал Кацалапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«К тому же нам уже нужно было готовиться к личному турниру и времени на раскачку, лишние переживания совершенно не было. Мы быстро собрались с силами и пошли тренироваться. Как только нам разрешали выйти на лёд, мы не теряли ни минуты и проводили это время с пользой. А помимо этого, мы прогуливались по Олимпийской деревне, заглядывали на соревнования ребят из других видов спорта и поддерживали их», — сказала Синицина.
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