Врач-терапевт — о Костомарове: нужно чудо, чтобы Роман выжил, это очень тяжёлый пациент

Врач-терапевт Ирина Ярцева высказалась о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией.
«Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света. Но его состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека. У Костомарова произошла дисрегуляция, и центры управления отключились. Это и стало причиной отмирания конечностей. По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли.
Здесь не нужно называть какой-то диагноз. То, что с ним происходит сейчас, — это выше, чем диагноз. Его болезни — это последствие тех состояний, которые с ним произошли: перенесённые грипп и пневмония. Всё то, что мы знаем сейчас о самочувствии Костомарова, говорит о том, что он в очень тяжёлом состоянии и потихонечку его конечности могут отмирать.
Это очень тяжёлый пациент. Больше шансов, что он не выкарабкается. А если у него и получится, он будет физически и психологически истощён. Чтобы он выжил, должно произойти чудо», — приводит слова Ярцевой «Вечерняя Москва».
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. После продолжительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, что привело к некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы. Накануне в СМИ появилась информация об ампутации у спортсмена кистей, но позже другой источник сообщил, что речь идёт только о нескольких пальцах рук.
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