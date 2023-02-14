Козловский: ждём, когда сильнейших спортсменов страны допустят к крупнейшим соревнованиям

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался о возможном допуске российских фигуристов на международные соревнования.
«Мы ждём, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент все в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждём, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнованиям», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Сегодня, 14 февраля, Козловский и Бойкова принимали участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который проходил на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале также принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова и другие фигуристы.
- 14 февраля 2023
-
20:06
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:12
-
17:26
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:25
-
16:10
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:17
-
14:05
-
13:30
-
13:10
-
12:57
-
12:39
-
12:19
-
11:13
-
10:39
-
09:52
-
09:40
-
00:52
-
00:01
- 13 февраля 2023
-
23:51
-
22:46
-
22:39
-
22:14
-
22:07
-
21:32
-
19:07