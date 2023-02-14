Козловский: ждём, когда сильнейших спортсменов страны допустят к крупнейшим соревнованиям

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, высказался о возможном допуске российских фигуристов на международные соревнования.

«Мы ждём, когда будет какая-либо конкретная информация. На данный момент все в некой стадии переговоров. Конечно, мы хотим выступать и ждём, когда сильнейших спортсменов нашей страны допустят к крупнейшим соревнованиям», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 14 февраля, Козловский и Бойкова принимали участие в фестивале «Влюблённые в фигурное катание», который проходил на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале также принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова и другие фигуристы.