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Кацалапов: наш танец страстный и игровой, по ощущениям получилось прикольно и стильно

Кацалапов: наш танец страстный и игровой, по ощущениям получилось прикольно и стильно
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Российские фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина высказались о своём выступлении на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».

«Как прошли новые полгода? Столько эмоций было, на самом деле, за полгода. Даже не за полгода, а ещё и за лето, осень, зиму — мы столько всего преодолели, столько всего прошли, столькому научились… Это огромный опыт, колоссальный, он дал нам очень много сил», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата Яна Левхина.

«Страстный танец похож на наши отношения? Честно говоря, он такой страстный и игровой для нас. Поэтому думаю, что похож вполне себе. Единственное — мы со стороны не видели, у нас был такой эксперимент, что мы не снимали на тренировках, как это выглядит. Просто ставили, подбирали идеи и сделали в этот раз сами. Тренер рядом присутствовал, но мы как-то хотели поиграться, что чувствуем, то и поставить. И по ощущениям получилось прикольно и стильно.

Что подарили на день святого Валентина? Хороший прокат сегодня. Весь вечер впереди, мы весь день провели на катке, поэтому пока никакой романтики не было, кроме выступления», — ответил Кацалапов.

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