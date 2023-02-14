Трусова рассказала о подарке Кондратюка на День святого Валентина

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова оценила выступление на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», а также высказалась о подарках на День святого Валентина.
«Премьерой номера довольна, вроде все получилось. Идея была Светланы Владимировны (Соколовской). Я думала, что под мужской вокал будет странно кататься, но потом, когда начали ставить, мне это очень понравилось. Ставилось это к чемпионату России.
Как мне концепция этого шоу в стиле фэшн? Когда я приехала, я очень удивилась. Было необычно, но интересно.
Как сложился мой стиль? Сам. Я сама всегда всё делаю, одеваюсь и крашусь так, как мне хочется.
Каково выступать в день влюблённых? К любому шоу я примерно одинаково настраиваюсь, и мне приятно выступать. В День влюблённых я выступаю в первый раз, очень приятно. Мотивирует ли влюблённость идти дальше? Я считаю, что в любом деле, если не любить это дело, ничего не получится. Конечно, я очень люблю фигурное катание, люблю кататься.
Обменялись ли подарками с Марком? Да, мне понравился его подарок. Но какой он, я говорить не буду. Марку мой подарок тоже понравился.
Если ли Гран-при в планах? Всё посмотрите. Как здоровье? Хорошо», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 14 февраля 2023
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