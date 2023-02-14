Трусова: подводные съёмки оказались намного сложнее, чем я думала
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова высказалась о подводных сьёмках и оценила результат получившихся кадров.
«Подводные съёмки? Это интересно. У меня было в планах сделать подводную съёмку, я откладывала, откладывала и откладывала этот момент, но потом Яна Александровна сказала, что мы будем сниматься к шоу. Мне, конечно, понравилось.
Но это оказалось намного сложнее, чем я думала. Особенно когда я первый раз нырнула. Когда мне сделали макияж, мне сказали: «Только лицо не трогай». А у меня волосы летели, я думала: «Как?». Это было сложно очень, где-то три часа я снималась для афиши, но мне очень понравился результат», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата Яна Левхина.
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