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Александра Трусова: заявление МОК о нейтральном статусе не буду комментировать

Александра Трусова: заявление МОК о нейтральном статусе не буду комментировать
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова отказалась высказываться о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования под нейтральным статусом: без флага и гимна. Также фигуристка ответила на вопрос, устала ли она от спорта.

«Устала ли я от спорта? Не устала. Заявление МОК о нейтральном статусе не буду комментировать», — передаёт слова Александры Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. На данный момент идёт обсуждение условий, на которых спортсмены смогли бы вновь принимать участие в стартах, окончательное решение пока не вынесено.

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