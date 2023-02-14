Кацалапов: устали от нейтрального статуса, всей планете не хватает российского спорта

Российский фигурист Никита Кацалапов поделился мыслями об отстранении российских спортсменов от международных стартов.



«Мы сильно устали от нейтрального статуса, все спортсмены, от того, что мы представляем нашу страну без флага. Естественно, мы можем сколько угодно как спортсмены с большой буквы, с большой силой духа, силой воли рассказывать, что всё у нас внутри.

Оно так и есть всегда, мы всегда выступаем за нашу страну, но уже надо нас пустить. Уже освободить спорт от этого, в конце концов. Нам есть что показать, я считаю, что всей планете не хватает российского спорта», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

14 февраля Кацалапов в паре с Викторией Синициной выступал на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».