Марк Кондратюк ответил на вопрос, ждать ли его на финале Гран-при России

Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк ответил на вопрос о своём здоровье и об участии в финале Гран-при России.
«Как здоровье? Получше, чем было. Прыгаю ли четверные? Потихоньку прыгаю. Ждать ли меня в финале Гран-при? Да, ждать.
Как опыт ведущего, блогера на Кубке Первого канала? Необычный. Блогера даже, но это было довольно необычно. Мне очень приятно, что меня пригласили, несмотря на то что я, к сожалению, не мог выступать тогда, меня пригласили тоже побыть там, поучаствовать, что-то сделать, очень приятно, и надеюсь, что получилось более-менее. Хотел бы в том направлении развиваться? Я в первую очередь — спортсмен, и хотел бы в первую очередь кататься. Но если как-то совмещать это, то возможно. А так это было временное увлечение, пока не мог выступать.
Какие лучшие/худшие советы давали перед выходом на лёд? Наверное, худших не было, потому что чаще всего их дают тренеры. Я думаю, они многое понимают, и поэтому плохих советов не было. Лучшие, знаете, на самом деле, когда я выхожу на старт, я, конечно, слышу, что мне говорят, но не особо воспринимаю. Я в себе сосредоточен. Но чаще всего это какие-то довольно простые слова поддержки и, может быть, какие-то и точечные моменты по программе. Поэтому ничего сверхудивительного вы не можете услышать от меня», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 14 февраля 2023
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