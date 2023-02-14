Алина Загитова выступила на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» с новой программой

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступила с новой программой на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Права принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео опубликовано на канале «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».
Также Алина Зигитова дебютировала на фестивале в роли певицы, спев в дуэте с Zivert.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.
- 14 февраля 2023
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