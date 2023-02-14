Видео номера Камилы Валиевой под музыку из фильма «Интерстеллар»

Российская фигуристка Камила Валиева представила программу на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», проходившем в День святого Валентина. Спортсменка каталась под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

Видео номера Камилы Валиевой доступно на канале «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» проходил сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.