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Видео номера Камилы Валиевой под музыку из фильма «Интерстеллар»

Видео номера Камилы Валиевой под музыку из фильма «Интерстеллар»
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Российская фигуристка Камила Валиева представила программу на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», проходившем в День святого Валентина. Спортсменка каталась под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

Видео номера Камилы Валиевой доступно на канале «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» проходил сегодня, 14 февраля, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В фестивале принимали участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова, серебряный призёр этапа Гран-при Дарья Усачёва, призёр этапов Гран-при Майя Хромых и другие фигуристы.

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