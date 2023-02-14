Галлямов и Мишина рассказали, как поздравляли друг друга с Днём святого Валентина

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина поделились мыслями о выступлении на фестивале «Влюблённые в фигурное катание».
«Относительно долгое время выбирали, под какую музыку катать, потому что данное шоу, скорее, тематическое под весь праздник, и хотелось попасть так, чтобы это гармонично смотрелось и с таким теплом, душевно, придать ещё больше любви», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
— Поздравляете как-то друг друга с 14 февраля?
— У нас такой традиции нет, но, например, сегодня у нас появилось шоу в честь дня влюблённых, и, наверное, день, проведённый вместе, может считаться практически праздником, — ответила Мишина.
— Какие ближайшие планы? Финал Гран-при?
— Да, конечно, финал Гран-при. Мы очень рады, что соревнования пройдут у нас дома и при своей публике, при петербуржцах, мы будем очень рады выступить, показать наши программы, порадовать и показать наш максимум, который мы будем готовить, — продолжил Галлямов.
— Как вообще фэшн-концепция шоу, когда выходите на подиум в нарядах?
— Это довольно интересно, отличается от обычных наших шоу и соревнований, поэтому для нас это было как попробовать что-то новое. Остались довольны, получили кучу эмоций, — заявила Мишина.
— Планируем ли показать тройной лутц на финале?
— Ну, если уже показали на чемпионате Санкт-Петербурга… Нам нужно было прислать уверенности, чтобы на более значимых соревнованиях мы были действительно уверены в нем, — сказал Галлямов.
- 14 февраля 2023
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