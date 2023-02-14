Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что для них любовь

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивной паре, ответили на вопрос, что для них любовь.
«Что для нас любовь? Фигурное катание — наша работа. Наша семья, которая нас отдала в фигурное катание, которая поддерживает нас во всех направлениях. Как началась любовь к фигурному катанию? Ещё в детстве. Бывает, что родители приводят детей, и видно, как дети хотят и им не нравится. Допустим, как у меня была ситуация, я сначала занимался танцами в театре эстрады, и у меня не особо лежала душа к этому. Но к фигурному катанию у меня проснулась настоящая любовь», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Я могу сказать, что мне фигурное катание полюбилось сразу и я никогда не хотела уходить с тренировок. После того как заканчивалась тренировка, мне хотелось остаться и кататься больше», — добавила Мишина.
- 14 февраля 2023
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