Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что для них любовь

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивной паре, ответили на вопрос, что для них любовь.

«Что для нас любовь? Фигурное катание — наша работа. Наша семья, которая нас отдала в фигурное катание, которая поддерживает нас во всех направлениях. Как началась любовь к фигурному катанию? Ещё в детстве. Бывает, что родители приводят детей, и видно, как дети хотят и им не нравится. Допустим, как у меня была ситуация, я сначала занимался танцами в театре эстрады, и у меня не особо лежала душа к этому. Но к фигурному катанию у меня проснулась настоящая любовь», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.



«Я могу сказать, что мне фигурное катание полюбилось сразу и я никогда не хотела уходить с тренировок. После того как заканчивалась тренировка, мне хотелось остаться и кататься больше», — добавила Мишина.