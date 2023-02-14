Галлямов и Мишина оценили выступление Алины Загитовой

Российские фигуристы Александр Галлямов и Анастасия Мишина поделились мыслями о выступлении Алины Загитовой с певицей Zivert.
— Удалось послушать выступление Алины Загитовой?
— Слышали, да, — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
— За дверью, пока мы готовились, потому что у нас на финале был такой показ моды и нам выдали такие костюмы с крыльями: я — чёрная бабочка, Настя — белая. И хотя изначально вариант был такой, что сложно объяснить, но был совершенно другой стиль, однако дизайнеры немножко посмотрели на нас под другим углом уже во время выступлений и придали нам немножко другой стиль, и все остались довольны, дизайнеры тоже довольны. Мы были в центре внимания из-за нашего объёма, — поддержал Галлямов.
— Как пение, сколько баллов в караоке Алине поставите?
— Я говорю: мы не видели. На нас сразу повесили эти костюмы, и мы только пришли, немного постояли за дверью. Но обязательно послушаем запись. Я надеюсь, у Алины произошёл удачный дебют. Видел, как не терпелось всем увидеть Алину. Пусть она запишет первый сингл, ну а там дальше EP или уже альбом, — ответил Галлямов.
— Если предложат тебе спеть, согласишься?
— Почему бы и нет, — сказал Галлямов.
— А с кем бы хотели спеть? С Алиной?
— Почему бы и нет! Алина на припеве, я на куплетах зачитываю хип-хоп, — продолжил Галлямов.
- 14 февраля 2023
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