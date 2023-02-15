Китайские болельщики поздравили Щербакову с Днём святого Валентина на площади Нью-Йорка

14 февраля, в День всех влюблённых на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось поздравление олимпийской чемпионке в женском одиночном катании российской фигуристке Анне Щербаковой с Днём святого Валентина, сообщил фан-клуб спортсменки TeamShcherbakova в своём телеграм-канале.

Поздравление от китайских болельщиков было показано на экране, расположенном на фасаде одного из зданий. На фото Анна изображена в момент награждения золотой медалью на Играх-2022 в Пекине.

Фото: Телеграм-канал TeamShcherbakova

Сама Щербакова накануне выступала в Москве на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», после чего сделала репост публикации на свою страницу в соцсетях.

Щербакова пропускает сезон-2022/2023, так как летом перенесла операцию на колене и только недавно, восстановившись, вернулась к полноценным тренировкам на льду.