Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку журнала The Voice

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку первого в 2023 году номера молодёжного журнала о моде и стиле The Voice и дали интервью изданию.

«Героинями нашей обложки и главного интервью стали чемпионки, фигуристки и просто красавицы Алина Загитова и Анна Щербакова – девушки, которыми гордится вся страна. Алина и Аня честно ответили на вопросы о своей дружбе и конкуренции, рассказали о своих подростковых бунтах и взрослых радостях», — написано в анонсе журнала The Voice.

Загитова завоевала золото Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, Щербакова выиграла Игры-2022, проходившие год назад в Пекине. Осенью 2022 года Алина и Анна вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным стали ведущими телепроекта «Ледниковый период».