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Источник: состояние Романа Костомарова оценивается как крайне нестабильное

Источник: состояние Романа Костомарова оценивается как крайне нестабильное
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Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после операции на кистях рук оценивается как крайне нестабильное, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники в окружении фигуриста. Издание подтверждает, что после проведения ампутации на кистях спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких).

Ранее сообщалось, что ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Из-за длительного нахождения под аппаратами ИВЛ и ЭКМО у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, развился некроз, из-за чего сначала были ампутированы стопы, а затем проведена аналогичная операция на кистях. Накануне СМИ сообщали об ампутации обеих кистей, но позже эта информация была опровергнута. Другой источник сообщил, что фигуристу ампутировали только несколько пальцев.

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