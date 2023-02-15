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Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова после ухудшения

Врачам удалось немного стабилизировать состояние Романа Костомарова после ухудшения
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Врачам удалось немного стабилизировать состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова после ночного ухудшения.

Ранее сообщалось, что после проведения ампутации на кистях спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

«Есть небольшие улучшения», — приводит РЕН ТВ слова своего источника, знакомого с ситуацией.

Также сообщается, что, по мнению врачей, ухудшение состояния после операции по ампутации кистей рук стало реакцией организма на пережитый стресс.

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