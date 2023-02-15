Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Никита Сарновский — о конкуренции с братом: не знаю, за кого больше переживает мама

Никита Сарновский — о конкуренции с братом: не знаю, за кого больше переживает мама
Аудио-версия:
Комментарии

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Никита Сарновский прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

В короткой программе 15-летний Никита опередил старшего брата Кирилла, набрав 80,90 балла против 76,53 у Кирилла.

«Не успел в музыку — это плохо. Тренер сказал, что я большой молодец, что ещё завтра целый прокат. Сейчас надо отдохнуть хорошенечко, а завтра прийти уже настроенным. Завтра будут четверные. Буду бороться до конца.

Конкуренция с братом есть. Но не знаю, за кого больше переживает мама (улыбается). За последние полтора года я уже перерос брата. Я вырос, когда у меня была травма — я сидел полтора месяца. За это время вырос, и мне было уже комфортно.

Передавать всем приветы в «кисс энд край» — моя традиция. Привет, конечно, маме, сестре. Сестра тоже занимается фигурным катанием, ей десять лет», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Суперъюниор Тутберидзе не даст шансов ученикам Плющенко? Чего ждать от первенства России Суперъюниор Тутберидзе не даст шансов ученикам Плющенко? Чего ждать от первенства России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023