Никита Сарновский — о конкуренции с братом: не знаю, за кого больше переживает мама

Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Никита Сарновский прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.
В короткой программе 15-летний Никита опередил старшего брата Кирилла, набрав 80,90 балла против 76,53 у Кирилла.
«Не успел в музыку — это плохо. Тренер сказал, что я большой молодец, что ещё завтра целый прокат. Сейчас надо отдохнуть хорошенечко, а завтра прийти уже настроенным. Завтра будут четверные. Буду бороться до конца.
Конкуренция с братом есть. Но не знаю, за кого больше переживает мама (улыбается). За последние полтора года я уже перерос брата. Я вырос, когда у меня была травма — я сидел полтора месяца. За это время вырос, и мне было уже комфортно.
Передавать всем приветы в «кисс энд край» — моя традиция. Привет, конечно, маме, сестре. Сестра тоже занимается фигурным катанием, ей десять лет», — передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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