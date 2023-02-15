Арсений Федотов: всегда пытаюсь доказать, что я — лидер

13-летний Арсений Федотов, который тренируется под руководством Этери Тутберидзе, прокомментировал прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.
Федотов выиграл короткую программу, получив от судей 87,81 балла за свой прокат.
«Почему произошёл сбой на дорожке? Я отпрыгал все прыжки, хотел на эмоциях откатать всё — и случайно ошибся. Часто ли такое бывает? Нет, нечасто, здесь просто лёд другой. Привык к своему, домашнему. Давит ли то, что я — главная надежда школы, от которой все ждут побед? Конечно, я всегда пытаюсь доказать, что я лидер, и это дает мне дополнительную мотивацию. Психологически это не давит? Нет. Сказали ли тренеры что-то? Да, сказали про сбой в дорожке. Добавил ещё один четверной в произвольную, второй сальхов, будет три четверных и два тройных акселя. Акробатику в номерах отрабатываю в основном только на льду. Этому нужно уделять время, как и любому другому элементу.
Болею за «Барселону», но так как Месси в «ПСЖ», то сейчас за «ПСЖ». Вчерашний матч с «Баварией» не смотрел, но видел результат. Надеюсь, во втором матче «ПСЖ» докажет, кто здесь лучший. Что докажу я? Тоже докажу, что я лучший», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 15 февраля 2023
-
15:57
-
15:12
-
14:46
-
14:32
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:29
-
11:23
-
10:45
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:11
- 14 февраля 2023
-
23:03
-
22:54
-
22:52
-
22:30
-
22:16
-
22:08
-
22:08
-
21:50
-
21:39
-
21:08
-
21:05
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:22