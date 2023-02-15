Бывший агент Юлии Началовой попросила не сравнивать их ситуацию с Романом Костомаровым

Анна Исаева, бывший агент певицы Юлии Началовой, высказалась относительно сравнения трагедии своей подопечной с болезнью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
«Пожалуйста, не усугубляйте. Не говорите о чей-то сломанной жизни в проброс, в качестве примера. Это целая чья-то жизнь, и есть близкие, в душе которых каждое слово отзывается набатом. Не позволяйте себе распущенности в отношении чужой беды.
Живи, Рома! И пусть произойдёт Чудо!» — написала Исаева на своей странице в социальной сети.
Ранее стало известно, что после проведения ампутации на кистях рук спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.
- 15 февраля 2023
-
17:23
-
17:12
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:35
-
16:32
-
16:22
-
16:08
-
15:57
-
15:12
-
14:46
-
14:32
-
13:16
-
13:02
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:29
-
11:23
-
10:45
-
10:06
-
10:05
-
09:47
-
09:11
- 14 февраля 2023
-
23:03
-
22:54
-
22:52
-
22:30
-
22:16
-
22:08
-
22:08
-
21:50
-
21:39
-
21:08