Бывший агент Юлии Началовой попросила не сравнивать их ситуацию с Романом Костомаровым

Анна Исаева, бывший агент певицы Юлии Началовой, высказалась относительно сравнения трагедии своей подопечной с болезнью олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Пожалуйста, не усугубляйте. Не говорите о чей-то сломанной жизни в проброс, в качестве примера. Это целая чья-то жизнь, и есть близкие, в душе которых каждое слово отзывается набатом. Не позволяйте себе распущенности в отношении чужой беды.

Живи, Рома! И пусть произойдёт Чудо!» — написала Исаева на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что после проведения ампутации на кистях рук спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам снова пришлось подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Ночь с 14 на 15 февраля Костомаров провёл под седацией (искусственная кома). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.