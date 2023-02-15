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Фигуристка Вероника Жилина объяснила ошибку на тройном акселе на ЧР среди юниоров

Фигуристка Вероника Жилина объяснила ошибку на тройном акселе на ЧР среди юниоров
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Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

После двух разминок Жилина занимает шестое место.

«С чем связана «бабочка» на тройном акселе? Я немного поторопилась, нужно было докатить дугу на левой ноге, а потом только прыгать. Это связано точно не с волнением, я пока ещё не знаю с чем, буду анализировать.
Удалось ли отрешиться от шумихи насчёт того, что ученицы Плющенко — фаворитки женского турнира, а не ученицы Тутберидзе? Мне это не мешало вообще, я хотела показать свои программы. Мы очень много работали, хотелось бы, конечно, прыгнуть тройной аксель с тройным тулупом.

На что ориентировались, когда брали «Лебединое озеро»? Мне нравится московский балет. Катаю лебедя уже в третий раз, третья программа у меня. В шесть лет у меня был чёрный лебедь, потом в девять — белый лебедь, а сейчас всё вместе — белый и чёрный.

Когда не получился первый каскад, не было ли соблазна вновь попробовать каскад? Сразу поняла, что надо делать лутц-тулуп, чтобы не терять баллы лишние. Отрабатываем ли запасные варианты на тренировках? Нет, мы вообще не катаем с лутц-тулупом. Уже очень давно не катала. Как отреагировал Евгений Викторович? Я на него посмотрела в процессе, он просто смотрел на прокат. Был запланирован тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер в конце.

Буду ли смотреть юниорский чемпионат мира? Да», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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