Фигуристка Вероника Жилина объяснила ошибку на тройном акселе на ЧР среди юниоров

Фигуристка академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина прокомментировала прокат короткой программы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров, которое стартовало в Перми.

После двух разминок Жилина занимает шестое место.

«С чем связана «бабочка» на тройном акселе? Я немного поторопилась, нужно было докатить дугу на левой ноге, а потом только прыгать. Это связано точно не с волнением, я пока ещё не знаю с чем, буду анализировать.

Удалось ли отрешиться от шумихи насчёт того, что ученицы Плющенко — фаворитки женского турнира, а не ученицы Тутберидзе? Мне это не мешало вообще, я хотела показать свои программы. Мы очень много работали, хотелось бы, конечно, прыгнуть тройной аксель с тройным тулупом.



На что ориентировались, когда брали «Лебединое озеро»? Мне нравится московский балет. Катаю лебедя уже в третий раз, третья программа у меня. В шесть лет у меня был чёрный лебедь, потом в девять — белый лебедь, а сейчас всё вместе — белый и чёрный.



Когда не получился первый каскад, не было ли соблазна вновь попробовать каскад? Сразу поняла, что надо делать лутц-тулуп, чтобы не терять баллы лишние. Отрабатываем ли запасные варианты на тренировках? Нет, мы вообще не катаем с лутц-тулупом. Уже очень давно не катала. Как отреагировал Евгений Викторович? Я на него посмотрела в процессе, он просто смотрел на прокат. Был запланирован тройной аксель — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер в конце.



Буду ли смотреть юниорский чемпионат мира? Да», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.