Михаил Коляда: буду восстанавливать четверной лутц

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда заявил, чтоб будет возвращать в программу четверной лутц, который несколько лет назад считался его коронным прыжком.
Коляда уже третий сезон тренируется в группе Алексея Мишина, но пока не исполняет в программах самый сложный из четверных прыжков — лутц, ограничиваясь более простыми – тулупом и сальховом.
«Буду пытаться восстановить четверной лутц. Очень хочется самому, мне интересно. Правда ли, что пробовал четверной аксель на тренировках? Да. Было неплохо. Ну, падал, не выезжал. Потом видео покажу», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Первым и единственным исполнителем четверного акселя на официальных соревнованиях является на данный момент представитель США Илья Малинин.
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