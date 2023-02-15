Алина Загитова: желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила эмоциональный пост, посвящённый своим выступлениям на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Вчерашний день навсегда останется в моей памяти.



На шоу «Влюблённые в фигурное катание» я выступила с новым показательным номером «Молчи и обнимай меня крепче». Он действительно много значит для меня. Такая романтичная песня, как мне кажется, идеально вписалась в атмосферу любви, которая царила вчера.



Но чем мне навсегда запомнится 14 февраля 2023 года, так это коллаборацией с замечательной Zivert. Не верится, что я пела на одной сцене вместе со своей любимой исполнительницей!!! Конечно, сильно переживала, но справилась со своим волнением) Спасибо всем, кто поддержал меня.



Поэтому желаю вам не слушать тех, кто говорит, что ваши увлечения ничего не стоят. Любите себя, идите за мечтой и не бойтесь ничего, тогда у вас обязательно всё получится»,— написала Загитова в своём телеграм-канале.