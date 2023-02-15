Коляда — о программах: сейчас хочется чего-то по-настоящему драматичного, сложного

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему отдаёт предпочтение серьёзным программам. Таким как «Танго в сумасшедшем доме» или «Белый ворон».

«Дело в том, что, когда катаешь какие-то юморные образы, это всё здорово, добавляет какой-то лёгкости и в процессе постановки, и подготовки, и в соревновательной деятельности. Но я так подумал: хочется попробовать то, что не пробовал. Особенно когда перешёл к новому тренеру. И что-то захлестнуло, мне так понравилось катать именно какие-то серьёзные, тяжёлые образы, что даже не знаю. Мне просто нравится.



Чувствую, что я очень много катал юморных, весёлых образов. Бабу Ягу. А сейчас хочется чего-то по-настоящему драматичного, сложного. Чтобы каждый мог рассмотреть в этом что-то своё. Когда я катаю Чаплина, понятно — это Чаплин. Все понимают его одинаково. А когда это Нуреев или человек, у которого проблемы с психикой, каждый находит что-то своё», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».