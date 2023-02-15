Коляда — о детстве: и петарды взрывали, и с уроков сбегали, и в школе стекло разбивал
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что в школьные годы был далёк от образа примерного ученика и пай-мальчика, которым предстаёт на льду в своих программах.
«Всякое было. И петарды взрывали, и с уроков сбегали, и в школе стекло разбивал. Совершенно случайно, кстати. Это не как в том видео, в котором парень крутил рюкзак и говорил: «Давай, отпускай, главное — в стекло не попади». Нет, это не я. Я был, скорее, тем, кто снимал. Так получилось, что я прижал парня дверью, а он уже разбил стекло. Теоретически я ничего не разбивал (смеётся). Всякое было», — сказал Коляда в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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